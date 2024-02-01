В Бельгии заявили, что помощь ЕС для Киева пойдет на выплаты учителям и оружие

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Саммит Евросоюза призван обеспечить компромисс всех стран по долгосрочной помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро при соблюдении прозрачности расходов, которые должны пойти на оружие и выплаты учителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

"Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину. Как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям. Поэтому компромисс 27 стран ЕС имеет ключевое значение", – отметил он.

Политик также выразил надежду на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решит поддержать инициативу. По словам Кроо, присутствуют вопросы о транспарентности и о целевом образе расходования средств.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС с 50 миллиардами евро на макрофинансовую помощь Киеву. План предусматривает выделение ежегодно по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям венгерского премьер-министра Виктора Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.

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