Венгрия может снять вето на помощь Украине в случае ежегодного пересмотра

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Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно, сообщает газета Politico.

По данным СМИ, план предусматривает выделение на ежегодной основе 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит 50 миллиардов евро.

Источники газеты утверждают, что возможность пересматривать решение о помощи Киеву позволит Будапешту выдвигать условия для дальнейшей поддержки Украины. Отмечается также, что лидеры Евросоюза пытаются оказать давление на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы он пересмотрел наложенное на помощь Украине вето до саммита ЕС, который пройдет 1 февраля.

Ранее Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС.

Премьер Венгрии также рассказал, что его "уже тошнит" от попыток Брюсселя навязать стране свои решения, которые Будапешт считает ошибочными. По его словам, жители Венгрии уже устали от таких действий Евросоюза, в том числе – по Украине.

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