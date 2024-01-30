Премьер Венгрии заявил, что Трамп способен остановить конфликт на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп может остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает журнал Le Point со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, войны в Европе бы не было. Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну", – отметил он.

Как подчеркнул политик, Венгрия готова снять вето на выделение Киеву помощи Евросоюза в размере 50 миллиардов евро при наличии гарантий, по которым страны будут согласовывать такое решение каждый год. Он уточнил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

Вместе с тем Орбан выразил сожаление по поводу того, что некоторые государства видят в позиции Будапешта шантаж, однако речь касается восстановления единства Евросоюза.

"Если вы заставляете кого-то быть частью чего-то, что ему не нравится и в чем он имеет право не участвовать <...>, справедливо и разумно дать ему возможность стать этой частью", – сказал дипломат.

Он добавил, что позиция Будапешта предусматривает невозможность военного решения ситуации на Украине. В Венгрии видят только путь мирных переговоров, указал премьер-министр.

Кроме того, политик назвал выделение Киеву финансовых средств эскалацией конфликта.

"Мы имеем право не соглашаться, потому что у нас есть бюджет Европейского союза, который был принят три года назад всеми членами, в том числе Венгрией. Этот европейский бюджет – основа, которую другие теперь хотят изменить", – заключил Орбан.

15 декабря 2023 года стало известно, что Венгрия наложила вето и на увеличение бюджета ЕС с 50 миллиардами евро на макрофинансовую помощь Киеву. План предусматривал выделение каждый год по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях выплат Киеву.

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