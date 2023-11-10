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Венгерская сторона посредством дипломатических источников выяснила, что в марте прошлого года Киев не подписал проект мирного соглашения с РФ в Стамбуле по указу Вашингтона. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В дипломатическом мире все знают о том, что ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Последний заявил, что украинская сторона не согласилась на мир во время переговоров с Москвой из-за запрета США. Бывший немецкий канцлер считает, что Штаты единственные, кто может принимать решения в отношении Украины.

Однако, отметил Орбан, данный факт не был официально подтвержден немецкими властями.

"Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути, было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США", – заявил венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

Ранее член палаты представителей Штатов Уоррен Дэвидсон сообщил, что считает досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. Сейчас есть ощущение, будто многие в США хотят добиться разжигания новых конфликтов в любой точке мира и при каждой возможности, отметил он.

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