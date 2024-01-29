В Венгрии заявили, что не поддадутся на шантаж ЕС по вопросу Украины

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Венгрия не станет поддаваться на шантаж Евросоюза, который хочет склонить страну к одобрению дополнительной помощи Киеву. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на министра по делам ЕС Яноша Бока.

"По сообщениям прессы, в документе <…> утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения премьер-министра", – отметил министр.

Бока отметил, что подобная информация показывает, что Евросоюз использует доступ к фондам в политических целях. Он добавил, что Венгрия будет и дальше участвовать в переговорах, однако шантаж не поможет.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

После в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.

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