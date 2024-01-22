ЕС планирует создать фонд помощи Украине для обхода вето Венгрии – СМИ

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Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующий проект документа.

Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.

Издание уточнило, что целью проекта является использование средств на выплату компенсаций странам за совместные покупки военной помощи для Украины. Кроме того, часть денег может быть использована для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Киева, говорится в статье. По данным журналистов, только в этом году благодаря фонду страны ЕС смогут получить порядка 7,5 миллиарда евро в виде компенсации.

По информации газеты, структура нового фонда может избегать выделения траншей, которые Венгрия блокирует или использует "в качестве рычага" с целью выдвижения своих требований. Ожидается, что фонд позволит странам ЕС, у которых есть небольшое количество боеприпасов, объединить ресурсы в совместных закупках.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

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