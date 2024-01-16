Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине

Фото: kremlin.ru

Венгрия наложит вето на собственное предложение по финансированию Украины, если Евросоюз откажется от этого проекта. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо, передает РИА Новости.

По словам Орбана, предложение Венгрии не предусматривает финансирование Украины с помощью средств бюджета Евросоюза или же через оформление общего кредита. При этом он подчеркнул, что помогать Киеву стоит из внебюджетных источников ЕС.

Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна готова будет выплатить долю по проекту помощи Украине из собственного бюджета. То же самое, по его словам, может сделать каждая страна ЕС на основе своих экономических показателей.

"Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету ЕС", – заключил Орбан.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро, на который в декабре прошлого года Венгрия наложила вето. Так, предлагается включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, о проведении ежегодного аудита помощи и пункта об "экстренном торможении".

До этого Орбан не стал запрещать странам Европейского союза принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как венгры смогут еще не раз остановить этот процесс, отмечал он.



Венгрия могла тайно помогать Украине с доставкой оружия – СМИ