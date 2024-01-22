Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Украине из Фонда мира Евросоюза

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Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине из Фонда мира Евросоюза на общую сумму 5 миллиардов евро в год, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет ТАСС.

"Венгрия должна будет заплатить 60 миллионов евро в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит", – уточнил тот.

Однако венгры не будут препятствовать другим государствам поставлять оружие Киеву, заявил он. Кроме того, Венгрия не позволит ЕС отдать Украине очередной транш на 500 миллионов евро до тех пор, пока не будет решена ситуация с банком ОТР.

Ранее Будапешт заблокировал выделение денег, так как Киев так и не дал гарантий, что в будущем в список "международных спонсоров войны" не попадут другие венгерские компании, как банк ОТР.

Также он уверен, что решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ряды сообщества было ошибочным. Сийярто подчеркнул, что Венгрия "никоим образом не хочет участвовать в этом и брать на себя какую-либо ответственность" за последствия такого решения.

Ранее дипломат заявлял, что для завершения конфликта на Украине необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву. По его словам, чем больше поставляют оружия, тем дольше длится противостояние и тем больше погибнет людей.

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