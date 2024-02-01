Боррель призвал лидеров ЕС одобрить расширение поставок Киеву из Европейского фонда мира

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал лидеров ЕС одобрить на саммите расширение Европейского фонда мира для поставки Украине еще большего числа снарядов, которого цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что Венгрия не протестует против увеличения поставок оружия Киеву по линии Фонда, хотя и не намерена в них участвовать.

"Я объясняю: одно дело – не участвовать, другое дело – блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует", – пояснил Боррель.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

После в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.

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