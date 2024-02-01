Лидеры ЕС договорились о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро

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Лидеры стран – членов Евросоюза договорились о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные 50 миллиардов евро в рамках пакета поддержки для Украины", – уточнил он.

По словам Мишеля, такая мера обеспечит устойчивое и долгосрочное финансирование Киева.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.

30 января сообщалось, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву. Однако уже 1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются уговорить Орбана одобрить помощь Киеву.

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