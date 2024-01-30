В ЕС сообщили, что не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине

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Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Переговоры ведутся интенсивно, но мы все еще не достигли соглашения. Мы видели какое-то движение со стороны Венгрии, но переговоры остаются сложными по Украине", – приводит ТАСС его слова.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС с 50 миллиардами евро на макрофинансовую помощь Киеву. План предусматривает выделение ежегодно по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям венгерского премьер-министра Виктора Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.



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