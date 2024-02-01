Евросоюз выяснит отношения с премьером Венгрии из-за помощи Украине – СМИ

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Представители ЕС вновь попытаются уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить 50 миллиардов евро помощи Украине на встрече 1 февраля. Как отмечает Financial Times, если очередная попытка не увенчается успехом, Евросоюз намерен подорвать экономику республики.

В статье обращается внимание, что между членами ЕС уже обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса. При этом один из европейских дипломатов считает, что Орбан выступает против выделения помощи не из-за Украины.

"Орбан использует эту возможность для шантажа институтов и остальной части ЕС. Если это совпадет с его пророссийской повесткой и в дальнейшем он будет способен пустить все под откос, тогда еще лучше", – высказался он.

Если венгерский премьер вновь ответит отказом, ЕС приложит усилия, чтобы ослабить валюту страны и снизить ее экономическую привлекательность, говорится в материале.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План предусматривает выделение ежегодно по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.

30 января стало известно, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву.



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