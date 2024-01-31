Ведущие партии Европарламента выступили против ежегодного голосования для помощи Украине

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Ведущие фракции Европейского парламента выступили против ежегодного утверждения помощи для Украины, пишет РИА Новости.

Также крупные партии в своем обращении к лидерам Европы призвали специальный саммит ЕС, который состоится 1 февраля, утвердить весь объем финансовой поддержки Киеву, включая военную и макроэкономическую помощь.

"Мы, лидеры крупнейших политических групп Европарламента, единогласно призываем лидеров ЕС принять решения, необходимые для решения задач, стоящих перед Украиной", – уточняется в призыве.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя ЕС сообщили, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выразил готовность принять решение о макрофинансовой помощи Украине, но с условием. Он согласится на это в случае, если сумму будут утверждать каждый год на основе единогласного решения, при этом все участники переговоров должны будут иметь право вето.

Страна продолжает блокировать большую часть решений Евросоюза по финансированию Украины. 15 декабря 2023 года стало известно, что Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС с 50 миллиардами евро на макрофинансовую помощь Киеву. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана.

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