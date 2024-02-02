Орбан заявил, что 50 миллиардов евро пойдут на поддержку экономики Украины

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Выделяемые 50 миллиардов евро Украине будут направлены на поддержание экономики страны, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. <...> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц", – высказался он в эфире Kossuth.

При этом Орбан выразил уверенность в том, что баланс сил в зоне боевых действий не перераспределится в пользу Украины. Премьер еще раз сделал акцент на том, что Венгрия не намерена вооружать Киев. Вопрос о военной помощи из "Фонда мира" будет затронут в рамках встречи министров иностранных дел стран ЕС, добавил он.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются вновь уговорить Орбана одобрить помощь Киеву. Позднее стало известно, что членам Евросоюза удалось достичь договоренности. При этом Венгрия получила гарантии, согласно которым ее замороженные средства в фондах ЕС не будут направлены на Украину.



Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро