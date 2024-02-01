Премьер Венгрии заявил, что средства страны из фондов ЕС не направят Украине

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Венгрия получила гарантии, согласно которым ее замороженные средства в фондах Евросоюза не будут направлены на Украину. Об этом сообщил премьер-министр государства Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия имела два опасения. Первое было связано с тем, что деньги Будапешта направят Киеву, а второе касалось того, что средства выделят стране на слишком длительный срок без проверки.

"Вчера ночью – сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной), и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине", – сказал Орбан в видеообращении, размещенном на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

До этого послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Оно подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

