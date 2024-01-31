В Киеве сообщили о поступлении в бюджет арестованных средств Сальдо и Дерипаски

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В украинский бюджет поступили первые 850 тысяч долларов, которые были арестованы из-за санкций. В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и деньги одной из компаний, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, написал глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. – Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", – заявил Коваль.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял имущество экс-президента государства Виктора Януковича в пользу страны. В бюджет отошли резиденция политика в Межигорье и гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье.

Уже в январе 2023 года украинской Минюст направил иск в этот же суд с требованием изъять и передать в государственную собственность активы Дерипаски. Бизнесмен является владельцем Военно-промышленной компании, контролирующей российские предприятия по производству бронетехники.