Украина ввела санкции против Януковича, Дерипаски и Лебедева

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Киев ввел санкции против бывшего президента страны Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра обороны Украины, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Павла Лебедева. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничения на 10-летний срок предусматривают блокировку активов.

"Временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", – говорится в сообщении.

В начала августа Евросоюз ввел новые санкции в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра в связи с текущими событиями на Украине. Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.



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