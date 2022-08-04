ЕС ввел новые санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына

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Евросоюз ввел новые санкции в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

"Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.

В 2014 году бывшего украинского лидера Виктора Януковича и шесть человек из его окружения внесли в санкционный список ЕС на основании уголовного дела, которое было возбуждено на Украине после госпереворота. Однако в июле 2019 года суд Евросоюза отменил эти ограничения.

В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Его также признали виновным в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.