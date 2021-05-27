Генпрокурор Украины сообщил об отказе РФ выдавать Януковича

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Россия отказала в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича. Данный запрос планируют направить повторно.

"Мы подавали (запрос. – Прим. ред.) об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать об экстрадиции", – заявила она в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-глава Украины заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.

Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.