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Политика

20:38

Генпрокурор Украины сообщил об отказе РФ выдавать Януковича

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Россия отказала в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича. Данный запрос планируют направить повторно.

"Мы подавали (запрос. – Прим. ред.) об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать об экстрадиции", – заявила она в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-глава Украины заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.

Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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