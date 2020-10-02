Украина намерена потребовать от России выдать Януковича

Фото: Агентство "Москва"
На Украине намерены требовать от России экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.
Меру необходимо исполнить для отбывания Януковичем наказания по делу о госизмене, считают в прокуратуре Украины.
Руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко дал положительный ответ на вопрос о намерении страны запросить у России выдачи Януковича.
"Будем", – заметил Кравченко.
Экс-глава Украины заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Решение киевского апелляционного суда вступило в силу.
В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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