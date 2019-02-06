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06 февраля, 19:27

Янукович назвал европейских политиков предателями

политика за рубежом

06 февраля, 19:27

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что европейские политики, которые были на подписании соглашения со сторонниками "евромайдана" в Киеве в феврале 2014 года, обманули его, передает РИА Новости.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают – "меня кинули как лоха", – заявил Янукович на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что, по его ощущениям, они несут ответственность за ситуацию, которая сложилась.

"Они 21 числа подписали соглашение со мной, мирное соглашение, и 21 числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, кабинет министра, Верховную Раду Украины. А на следующий день европейские страны одобрили", – уточнил бывший украинский лидер.

В январе суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Арест его имущества остался в силе. Политика признали виновным в госизмене и пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.

политика за рубежом

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