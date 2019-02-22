Защита Януковича обжаловала приговор по делу о госизмене

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обжаловала приговор суда по делу о государственной измене. Об этом ТАСС в пятницу, 22 февраля, сообщили в адвокатском объединении "Авер Лекс", представляющем интересы экс-главы государства.

В конце января суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Гособвинитель требовал приговорить экс-президента к 15 годам. Суд вынес более мягкий приговор – 13 лет лишения свободы.

Виктор Янукович возглавил Украину в 2010 году. Спустя четыре года в стране произошел государственный переворот, в результате которого президент бежал в Россию. Впоследствии против него возбудили уголовное дело о госизмене. Янукович свою вину категорически отрицал.

В начале февраля текущего года экс-президент Украины сообщил, что на него и ряд других политиков страны готовилось покушение.

