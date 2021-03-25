Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича

Киев сообщил о правовой возможности начать процедуру экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича на Украину. Это стало возможным после того, как суд оставил в силе решение о его аресте по делу об узурпации власти, сообщает ТАСС.

В генеральной прокуратуре Украины сообщили о своей победе в апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на арест Януковича.

В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-главу государства должны были арестовать по делу о гибели протестующих на Майдане.

Заочный арест на Януковича ранее наложил Печерский суд Киева. В Генпрокуратуре тогда мотивировали это решение необходимым шагом для начала процесса экстрадиции бывшего президента из РФ.