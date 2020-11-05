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Политика

12:57

В Кремле оценили закон о неприкосновенности экс-президента

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дмитрий Песков назвал обычной практикой внесенный в Госдуму закон о неприкосновенности главы государства после ухода с поста. Об этом сообщает RT.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобное предложение не является новацией.

"Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна", – заявил представитель Кремля.

Проект закона о пожизненных гарантиях неприкосновенности президента РФ, сложившего с себя полномочия главы государства, внесли в Госдуму в четверг, 5 ноября.

Действующее законодательство предлагается изменить таким образом, чтобы экс-президента нельзя было привлечь к уголовной или административной ответственности, причем вне зависимости от сроков совершения противоправных действий. Уточняется, что новый закон также запретит арест, обыски и допросы или личные досмотры бывшего главы государства.

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