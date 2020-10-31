Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, посвященный порядку формирования Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству рассказали, что изменения предлагается внести в закон о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы.

Так, основанием для досрочного прекращения полномочий в новой версии закона станет несоблюдение запретов, требований и ограничений для лиц, которые претендуют на осуществление полномочий парламентариев.

В действующем законодательстве указано, что депутаты и сенаторы не имеют права пользоваться иностранными счетами и вкладами. Теперь полномочий их могут лишить при выявлении двойного гражданства.

Кроме того, основанием для прекращения полномочий сенаторов может стать несоблюдение требования к сроку проживания на территории субъекта РФ, который представляет член СФ. Это 5 лет оседлости.

Ранее депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении президентский закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права.

