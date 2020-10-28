ГД приняла закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении президентский закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права.

Изменения закрепляются в статье 7 федерального закона "О безопасности".

"[Закон] дополняется положением о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации", – указано в пояснительной записке к документу.

В новой редакции закона заместителю председателя Совета Безопасности запрещается открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей. Аналогичная мера касается секретаря и постоянных членов госоргана.

Кроме того, Совет Федерации наделили полномочием проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров) по делам обороны и безопасности страны, а также занимающихся ликвидацией ЧС и установлением общественной безопасности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что конституционные инициативы президента направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны.

