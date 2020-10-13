Володин считает, что новый закон о правительстве повысит качество власти

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что конституционные инициативы президента, которые нижняя палата парламента приняла в первом чтении, направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны, сообщают "Дни.ру". Он также отметил, что закон о правительстве позволит сформировать эффективную и единую систему публичной власти.

Согласно нормативно-правовому акту, за парламентом закрепляются новые полномочия и устанавливается новый порядок назначения членов правительства. По мнению Володина, новая процедура повысит ответственность министров перед гражданами.

"Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти – исполнительной и представительной", – добавил он.

Другой принятый законопроект касается Конституционного суда, которого предлагают наделить правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. Спикер считает, что, если решения будут противоречить положениям Конституции, а значит, интересам страны, закон позволит защитить суверенитет государства.

Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде РФ, которые направлены на реализацию новых положений Конституции России.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу. Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации.