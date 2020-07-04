Опубликован обновленный текст Конституции России

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Текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", – цитирует документ газета "Известия".
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Дистанционно могли проголосовать только жители Москвы и Нижегородской области.
Согласно результатам обработки 100 процентов протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля.
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию