15:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Поправки в Конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 Закона РФ о поправке в Конституцию РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года", – говорится в тексте указа.
Тем же указом глава государства распорядился произвести официальную публикацию Конституции России с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.
По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
Ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что проголосовавшие в пользу поправок россияне выразили доверие главе государства. По его словам, "состоялся триумфальный референдум о доверии президенту".
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отмечала, что в голосовании приняло участие более 58 миллионов граждан. Также она отметила, что голосование было беспрецедентным по сложности, но прошло достойно.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники министерства внутренних дел России не допустили правонарушений, способных повлиять на итоги голосования. Она заявила, что после закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.
В ЦИК утвердили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
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