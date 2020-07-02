Более 58 млн человек проголосовало по поправкам в Конституцию – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 58 миллионов человек проголосовало по поправкам в Конституцию в период с 25 по 30 июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также она отметила, что голосование было беспрецедентным по сложности, но прошло достойно.

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. – Прим. ред.) очень достойно", – приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Как ранее рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов, в столице участие в голосовании приняло более 2,8 миллиона человек.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области.

Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Сотрудники МВД России не допустили правонарушений, способных повлиять на итоги голосования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила, что после закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что нарушений хранения бюллетеней в ночное время не было. Она также сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет.