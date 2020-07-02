Ряд регионов на следующих выборах может получить возможность голосовать дистанционно

00:08
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ намерена проработать возможность организации дистанционного голосования еще в ряде регионов, передает Агентство "Москва".
Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, дистанционное голосование, которое было опробовано в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах.
По ее словам, комиссия получила "огромное количество обращений" от граждан из других регионов, которые "звонили, писали, обращались и очень сокрушались, почему они не имеют возможности проголосовать дистанционно".
По данным ЦИК, после обработки 75 процентов протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,60 процента россиян.
Против проголосовали 21,59 процента. Общая явка составила 65 процентов. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.
Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.
В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан.
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: