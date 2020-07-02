Ряд регионов на следующих выборах может получить возможность голосовать дистанционно

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ намерена проработать возможность организации дистанционного голосования еще в ряде регионов, передает Агентство "Москва".

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, дистанционное голосование, которое было опробовано в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах.

По ее словам, комиссия получила "огромное количество обращений" от граждан из других регионов, которые "звонили, писали, обращались и очень сокрушались, почему они не имеют возможности проголосовать дистанционно".

По данным ЦИК, после обработки 75 процентов протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,60 процента россиян.

Против проголосовали 21,59 процента. Общая явка составила 65 процентов. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.

Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан.