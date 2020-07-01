77,60% россиян поддержали поправки в Конституцию – данные более 75% протоколов

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Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,60% россиян, следует из данных ЦИК по итогам обработки 75% протоколов.

Против поправок высказались 21,59% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.

