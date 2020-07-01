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Общество

21:13

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

общество конституция2020

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В 21:00 по московскому времени закрылись участки в самом западном регионе страны – Калининградской области.

Из-за географической протяженности страны, расположенной в 11 часовых поясах, в общей сложности голосование длилось более суток. Оно началось на Дальнем Востоке, а закончились в Калининграде. Теперь комиссии подводят итоги голосования.

Общая явка по состоянию на 21:00 составляет 64,99%.

В 20:00 участки для голосования закрылись в Москве. По данным Мосгоризбиркома, в столице работали 3 604 участка по голосованию, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков были оборудованы КОИБами.

С 25 по 30 июня в Москве проходило электронное голосование, в котором приняло участие около миллиона горожан. 1 июля – финальный день голосования.

В Москве закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию

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