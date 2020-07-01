Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:00

В Москве закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию

общество конституция2020

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 3,6 тысячи участков завершили работу в 20:00.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. На всех участках в течение семи дней голосования велось видеонаблюдение. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности. Речь идет об участках и бесконтактном голосовании на дому.

По данным Мосгоризбиркома, в столице работали 3 604 участка по голосованию, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков были оборудованы КОИБами.

Кроме того, с 25 по 30 июня в Москве проходило электронное голосование, в котором приняло участие около миллиона горожан.

ЦИК обработал 1% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать