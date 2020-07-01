Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 3,6 тысячи участков завершили работу в 20:00.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. На всех участках в течение семи дней голосования велось видеонаблюдение. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности. Речь идет об участках и бесконтактном голосовании на дому.

По данным Мосгоризбиркома, в столице работали 3 604 участка по голосованию, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков были оборудованы КОИБами.

Кроме того, с 25 по 30 июня в Москве проходило электронное голосование, в котором приняло участие около миллиона горожан.