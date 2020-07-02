Определились все победители программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Баллы можно потратить на поход в музей или кафе, пополнение карты "Тройка", покупку товаров в магазинах и аптеках или перечислить на благотворительность.
Код участника можно было получить в зависимости от способа голосования по поправкам в Конституцию. При электронном голосовании код автоматически направлялся по номеру телефона.
При очном голосовании москвичи получали бумажный сертификат, где код был скрыт под защитной скретч-полосой. Для регистрации в программе нужно было отправить полученный код по СМС.
Прием сообщений с кодами участников закончился 2 июля в 12:00. Активировать выигрышный код на сайте программы следует до 26 июля, обменять полученные баллы на призы — до 31 декабря.
Чаще всего жители города выбирали сертификаты на тысячу рублей для покупки товаров в магазине "Дикси". Следом в рейтинге разместились пополнение карты "Тройка" и поход в "Детский мир".
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