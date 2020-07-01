Назван лидер по предпочтениям участников программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сеть магазинов "Дикси" стала самым популярным партнером программы "Миллион призов". Горожане уже получили более 80 тысяч сертификатов на покупки на тысячу рублей в этих магазинах. Это более 14% от всех выбранных вознаграждений в программе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Второе место занимает пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей. Таким призом воспользовались 67 687 победителей программы. На третьем месте находится получение сертификата на тысячу рублей для покупки в магазинах "Детский мир". Такое вознаграждение получили 56 459 участников программы.

Для москвичей, которые участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию, подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где балл равен рублю. Победители смогут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.

Сертификаты с уникальным номером получают жители столицы, пришедшие на участки для голосования. Для регистрации в программе этот код надо отправить в СМС на номер 7377.

Горожане, выбравшие электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Розыгрыши проходят каждый день и продлятся до 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

