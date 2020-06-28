"Миллион призов": какие подарки наиболее популярны у победителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самыми востребованными компаниями-партнерами программы "Миллион призов", в которых предпочитают выбирать подарки победители розыгрыша, оказались магазины "Дикси", "Детский мир" и сеть социальный аптек "Столички".

Также победители в качестве подарка выбирают услугу московского метрополитена – пополнение карты "Тройка". В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей программы.

Всего с момента старта программы прошло три розыгрыша. Победителями последнего розыгрыша стали более 146 тысяч москвичей. Всего за весь период выиграли свыше 791,1 тысячи участников голосования по поправкам в Конституцию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для голосующих предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Победители могут обменять их на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения.

Принять участие в программе могут проголосовавшие на участках (или на дому) горожане, а также те, кто решил голосовать в электронном виде. Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить его в СМС-сообщении на номер 7377.

Каждый день компьютер методом случайного отбора определяет победителей, которые получают СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

