Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Опыт Москвы в организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституции оценили эксперты из 15 стран мира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

Сообщается, что проследить за работой штаба смогли порядка 30 международных экспертов. Среди них были представители Германии, Италии, Сербии, Бразилии, Эстонии, Латвии и других стран.

Для них была проведена обзорная экскурсия. В ее проведении приняли участие руководитель колл-центра и видеоцентра Общественного штаба Алексей Спиваков и первый заместитель руководителя Общественного штаба, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. Также они рассказали об организации работы колл-центра, о видеонаблюдении за участками и о группе разбора.

Сообщается, что наибольший интерес у гостей вызвал видеоцентр Штаба. О нем рассказал Ковалев, подчеркнув, что камеры фиксируют происходящее на участках в круглосуточном режиме.

Кроме того, экспертов заинтересовала система соблюдения анонимности при дистанционном голосовании. Также они спросили, как москвичи, которые находятся за границей, могут совершить волеизъявление. Кроме того, гости высоко оценили соблюдение правил санитарной безопасности.

Депутат городского совета Монцы Федерико Арена, в частности, рассказал, как дистанционное голосование проводилось в Италии. Он отметил, что уровень организации электронного способа волеизъявления в Москве оказался гораздо выше.

"В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок", – отметил Арена.

Отмечается, что в ближайшее время экспертное сообщество посетит Электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием и встретиться с экспертами из ОП РФ и общественных организаций.

Спиваков сообщил, что представители разных политических партий и НКО стали частью Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Он подчеркнул, что наблюдателем мог стать любой желающий.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.