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Общество

15:04

Около 21,5 тыс наблюдателей работают в Москве на участках для голосования

общество конституция2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 21,5 тысячи наблюдателей работают в столице на участках для голосования по поправкам в Конституцию, сообщил первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"21 тысяча 464 человека сейчас работают на участках города Москвы. У нас есть связь со всеми нашими глазами на участках. Мы делаем все, чтобы голосование было принципиально прозрачным", – приводит слова Ковалева Агентство "Москва".

Как рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, серьезных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию не наблюдается. Он подчеркнул, что каждый сигнал отрабатывается. Также Массух добавил, что в нескольких участках для голосования не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК, но ситуацию разрешили.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

При этом электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут в Москве и Нижегородской области. Для этого требовалось подать заявление о включении в список.

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