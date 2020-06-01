Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны президент РФ объявил о проведении голосования 1 июля.

При этом избирательные участки откроются за неделю до объявленной даты. Предполагается, что у россиян, которые будут голосовать, появится возможность сделать это в удобное время.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет в максимально бесконтактном формате. Участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, а членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.