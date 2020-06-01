Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны.

"Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года", – заявил президент РФ.

Он также отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию 24 июня, кода пройдет парад Победы. "Не надо ничего смешивать. Предлагали провести в день парада Победы – не надо, это святое", – сказал Путин.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет в максимально бесконтактном формате. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками.

Членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус, а участки будут организованы в том числе на улицах.

Ранее в ЦИК предложили провести голосование по Конституции в течение шести дней до основной даты. Предполагается, что у россиян, которые будут голосовать, появится возможность сделать это в удобное время.

После заседания сенатор Андрей Клишас подтвердил, что участки откроются 25 июня и будут работать 7 дней. 1 июля (среда) при этом будет объявлено выходным днем.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.