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Москва 24

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Общество

05:35

ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по конституции

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила РИА Новости, что комиссия не прекращала подготовку к проведению голосования по поправкам в конституцию.

По ее словам, ЦИК разморозил средства на подготовку к голосования, так как проводится ряд подготовительных мероприятий. В ЦИК указали, что деньги пойдут на изготовление печатных материалов и оборудование мест для голосования.

"Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Там также подчеркнули, что голосование состоится в любом случае – вопрос только в определении даты.

Ранее ЦИК по итогам заседания опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению голосования.

16 мая заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что новую дату голосования по поправкам определит президент России Владимир Путин.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

Прогнозировать дату голосования по поправкам еще рано – ТАСС

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