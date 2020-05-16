Дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент – ЦИК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, избирательная система РФ находится в состоянии готовности.
"ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин", – цитирует Булаева РИА Новости.
Ранее Госдума одобрила закон о голосованиях на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно. Новая мера рассматривается в отношении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и референдумов. Под действие поправки не попадает голосование по обновленной Конституции РФ, поскольку его порядок регулируется отдельным законом.
Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.
1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции. Закон распространяет действующую уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования.
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