Песков прокомментировал новые сроки голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в Конституцию существуют, но решение будет принято по мере развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сроки перенесены, а о новых говорить рано.

"Потому что где-то, наверное, до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он не исключил, что новые сроки могут быть привязаны к какой-то дате, но подчеркнул, что это не обязательное условие. "Здесь важен сам факт голосования", – заключил Песков.

Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции. Закон распространяет действующую уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования.