Песков прокомментировал новые сроки голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в Конституцию существуют, но решение будет принято по мере развития ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что сроки перенесены, а о новых говорить рано.
"Потому что где-то, наверное, до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Он не исключил, что новые сроки могут быть привязаны к какой-то дате, но подчеркнул, что это не обязательное условие. "Здесь важен сам факт голосования", – заключил Песков.
Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.
1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции. Закон распространяет действующую уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования.
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