Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон распространяет действующую уголовную ответственность на нарушения при проведении общероссийского голосования.

В частности, документом вносятся изменения в статью 141 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", статью 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", статью 142.1 "Фальсификация итогов голосования", а также статью 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".

За нарушение этих пунктов закон предусматривает уголовное наказание в виде штрафов либо тюремного заключения на срок до 4 лет.

Ранее Госдума ввела административную ответственность за нарушения при голосовании по Конституции. Сообщалось, что она вводится за непредоставление государственным СМИ печатной площади для информирования участников общероссийского голосования. Также поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.