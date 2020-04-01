Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что закон распространяет действующую уголовную ответственность на нарушения при проведении общероссийского голосования.
В частности, документом вносятся изменения в статью 141 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", статью 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", статью 142.1 "Фальсификация итогов голосования", а также статью 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".
За нарушение этих пунктов закон предусматривает уголовное наказание в виде штрафов либо тюремного заключения на срок до 4 лет.
Ранее Госдума ввела административную ответственность за нарушения при голосовании по Конституции. Сообщалось, что она вводится за непредоставление государственным СМИ печатной площади для информирования участников общероссийского голосования. Также поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.
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