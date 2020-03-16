Конституционный суд одобрил закон о поправке к основному закону РФ

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Конституционный суд РФ признал закон о поправке к Конституции России соответствующим основному закону страны, сообщает ТАСС.

В частности, в инстанции пришли к выводу, что положения закона о поправке к Конституции не противоречит положениям глав 1, 2 и 9 основного закона. Порядок его вступления в силу также соответствует букве действующей Конституции РФ, посчитали в Конституционном суде.

Проект был направлен в инстанцию после того, как президент России Владимир Путин подписал закон. После решения Конституционного суда закон отправят на всеобщее голосование.

11 марта проект одобрили в Совете Федерации. Затем закон отправили на рассмотрение региональным парламентам. В результате исследования документа законодательные собрания всех 85 субъектов России одобрили проект. Их решение утвердила верхняя палата парламента и отправила закон на подписание Путину.

Впервые о необходимости изменения основного закона глава государства заговорил 15 января во время послания Федеральному собранию. Впоследствии Путин регулярно подчеркивал важность принятия поправок к Конституции. Так, во время выступления на заседании Госдумы Путин отметил, что главной целью поправок является создание условий "для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 22 апреля. Этот день объявили выходным днем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что голосование должно состояться несмотря на угрозу распространения коронавируса в стране. О том, что вопрос переноса голосования в настоящий момент не рассматривается, рассказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.