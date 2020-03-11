Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

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Совет Федерации РФ одобрил закон о поправках в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

Спикер Совфеда направит закон в региональные заксобрания. Если документ поддержат 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Кроме того, верхняя палата парламента должна будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

Затем Совет Федерации соберется вновь для утверждения решения регионов. Следующее заседание верхней палаты парламента запланировали на 14 марта.

Утром 11 марта в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ приняли депутаты Госдумы. Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

В частности, Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в основном законе. Также парламентарии поддержали инициативу об уголовном преследовании за нарушения во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Впервые об изменениях в основном законе президент России Владимир Путин высказался 15 января во время послания Федеральному собранию. С тех пор велась активная работа по формированию итогового списка поправок. За время функционирования рабочей группы в нее поступило около 900 предложений по изменениям в основном законе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ состоится 22 апреля. Этот день объявили оплачиваемым выходным. По данным ВЦИОМ, опубликованным 25 февраля, в голосовании готовились принять участие около 66% опрошенных.