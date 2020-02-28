В ФНПР рассказали об оплате выходного 22 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Выходной день 22 апреля, выбранный для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
Председатель ФНПР пояснил, что лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады. Однако он уточнил, что сдельным работникам в этом случае оплачиваться дополнительный выходной не будет.
"Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, конечно, это оплачиваемый день, юридически – оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет", – заявил Шмаков.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эту дату выдвигала рабочая группа по подготовке изменений в основной закон. Она была одобрена Владимиром Путиным.
Представитель Кремля обратил внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.
Владимир Путин в среду сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.
Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, около 66% россиян планируют проголосовать.
В том же месяце была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.
В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
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