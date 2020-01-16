Путин встретится с группой по поправкам в Конституцию

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Владимир Путин проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию в четверг, 16 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас уточнил, что первое рабочее совещание состоится 17 января, а накануне пройдет установочное заседание.

В составе группы – 75 человек из разных сфер. Среди них – писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Сопредседателями назначены Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева. Она также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что на фоне повышения значения парламента нужно увеличить также роль премьера и его статус.

Позже российский лидер внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера. "Единая Россия" поддержала его.

Перед этим правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Он объяснил, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров связал

это с новыми глобальными задачами. Паники и кризиса в связи с переменами нет, подчеркнул он.

Медведев в то же время остался лидером "Единой России". Глава государства поблагодарил правительство за работу, добавив, что удовлетворен достигнутыми результатами.