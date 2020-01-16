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Политика

09:41

ЕР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

политика власть

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера, подтвердила советник спикера Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин на встрече с ЕР заявил, что временно исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев рассчитывает на продолжение эффективной работы с единороссами в формате партии. Мишустин отметил, что приоритетом в его деятельности будет исполнение послания президента. Дальнейшую работу Мишустин будет выстраивать в тесном сотрудничестве с парламентом, подчеркнул советник ГД.

Как передает "Интерфакс", заседание фракции ЕР прошло без обсуждения фамилий министров в новом составе правительства, уточнил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Я вам передаю слова Мишустина дословно: изменения будут. Но какие, он не уточнил", – отметил депутат.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную политику. Спикер Госдумы уточнил, что на прошедшей встрече состав нового кабмина не обсуждался.

Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Было собрано внеочередное заседание.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, добавив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

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